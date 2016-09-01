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Новости
- Volkswagen
- Эра электромобилей: Volkswagen представит новую модель семейства I.D. в Детройте
Автомобиль с двумя электродвигателями и полным приводом. Эталон дизайна с многофункциональным трансформируемым салоном.
- Новый Lamborghini Aventador S: видео
Automobili Lamborghini представляет серию видео-презентаций нового суперкара Aventador S.
- Volkswagen
- Volkswagen Passat получил новый дизельный двигатель и комплектацию
Новый дизельный мотор 2.0 л мощностью 150 л.с. Двигатель устанавливается на модели Passat в кузове седан и Variant. Комплектация Highline — впервые для Passat Variant.
Обзоры, тест-драйвы
- Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.
- Замена стекол на авто
Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.
- Volvo
- Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник
Шведы привезли в Россию новую вседорожную модель 90-й серии. Компанию популярному кроссоверу XC90 и большому седану S90 теперь составит универсал повышенной проходимости — новый V90 Cross Country. Всего пару месяцев назад автомобиль был представлен в Швеции, а теперь выходит и на российский рынок. Производитель назвал цены и комплектации.