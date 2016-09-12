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Новости
- Lexus
- Российский участник вошел в список финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2017
Lexus International объявил имена 12 финалистов Lexus Design Award 2017. Впервые в истории международного конкурса в список финалистов вошел проект российского участника — «Traffic Light System» дизайнера Евгения Аринина из Москвы.
- Renault
- Renault Trezor признан самым красивым концепт-каром 2016 года
Renault Trezor получил награду Международного автомобильного фестиваля как самый красивый концепт-кар 2016 года. Renault Trezor — это полностью электрический концепт класса GT, воплощающий дизайнерские решения и технологии, которые будут использоваться в будущих моделях Renault.
- Toyota
- По максимуму: Toyota Highlander вернулся в салоны официальных дилеров в топовом оснащении
Начиная со 2 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров Тойота стартуют продажи нового кроссовера Toyota Highlander. Обновленная модель доступна на российском рынке в двух максимальных комплектациях и исключительно в версии с новым высокотехнологичным двигателем объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. и полным приводом.
Обзоры, тест-драйвы
- Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!
Солнечным утром 28 января собрали нас в уютном месте, на полигоне «Академии 4×4» в Дмитровском районе Подмосковья, где был дан старт очередному этапу важнейшей, я считаю, автопремии года РФ — «Автомобиль года в России», проходящей уже 17-й сезон.
- Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.
- Замена стекол на авто
Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.