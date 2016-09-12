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Новости
- Jaguar
- Jaguar отмечает 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса
Компания Jaguar Land Rover и Гильдия автомобильных журналистов (Великобритания) отметили 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса (Sir William Lyons Award) на торжественном ужине в центре Лондона.
- «Дорога Мужества» начинается в Москве
17 июня 2017 г. в Москве стартует Первый бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». В рамках патриотической акции более 15 единиц демилитаризованной техники — БТР и БРДМ — проедут по маршруту Москва-Брест-Москва.
- Toyota
- TNGA — новая глобальная архитектура Toyota
Ознакомившись с опубликованными сегодня статьями о появлении принципиально нового Toyota Prius в России, мы поняли, что в большинстве материалов присутствуют некорректные определения TNGA, на основе которой был спроектирован автомобиль.
Обзоры, тест-драйвы
- Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!
Солнечным утром 28 января собрали нас в уютном месте, на полигоне «Академии 4×4» в Дмитровском районе Подмосковья, где был дан старт очередному этапу важнейшей, я считаю, автопремии года РФ — «Автомобиль года в России», проходящей уже 17-й сезон.
- Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.
- Замена стекол на авто
Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.