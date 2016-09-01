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Новости
- Renault
- Renault Россия продолжает участие в программе обновления автопарка в 2017 году
Renault Россия продолжает участие в программе обновления автомобильного парка в 2017 году. Действие программы распространяется на все модели Renault российского производства. Долгосрочная стратегия Renault в России основана на российском производстве с высокой степенью локализации.
- KIA
- Все автомобили KIA c 2017 года выпуска будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
Все автомобили KIA, начиная с 2017 производственного года, на российском рынке будут оснащены системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс». Новые требования безопасности не вызвали изменений в российской модельной линейке KIA.
- KIA
- Покупатель KIA Sportage из Санкт-Петербурга выиграл поездку в Австралию
Подведены итоги конкурса KIA Motors Rus среди покупателей KIA Sportage и KIA Sorento Prime. Его победитель посетит теннисный турнир Australian Open 2017 в Мельбурне. Счастливым обладателем главного приза стал Вячеслав Поздняков, купивший в октябре 2016 года в дилерском центре KIA «Автомир — Санкт-Петербург» кроссовер KIA Sportage нового поколения.
Обзоры, тест-драйвы
- Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.
- Замена стекол на авто
Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.
- Volvo
- Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник
Шведы привезли в Россию новую вседорожную модель 90-й серии. Компанию популярному кроссоверу XC90 и большому седану S90 теперь составит универсал повышенной проходимости — новый V90 Cross Country. Всего пару месяцев назад автомобиль был представлен в Швеции, а теперь выходит и на российский рынок. Производитель назвал цены и комплектации.