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Новости

Lexus
Российский участник вошел в список финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2017
Российский участник вошел в список финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2017

Lexus International объявил имена 12 финалистов Lexus Design Award 2017. Впервые в истории международного конкурса в список финалистов вошел проект российского участника — «Traffic Light System» дизайнера Евгения Аринина из Москвы.

Renault
Renault Trezor признан самым красивым концепт-каром 2016 года
Renault Trezor признан самым красивым концепт-каром 2016 года

Renault Trezor получил награду Международного автомобильного фестиваля как самый красивый концепт-кар 2016 года. Renault Trezor — это полностью электрический концепт класса GT, воплощающий дизайнерские решения и технологии, которые будут использоваться в будущих моделях Renault.

Toyota
По максимуму: Toyota Highlander вернулся в салоны официальных дилеров в топовом оснащении
По максимуму: Toyota Highlander вернулся в салоны официальных дилеров в топовом оснащении

Начиная со 2 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров Тойота стартуют продажи нового кроссовера Toyota Highlander. Обновленная модель доступна на российском рынке в двух максимальных комплектациях и исключительно в версии с новым высокотехнологичным двигателем объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. и полным приводом.

Jaguar
Jaguar I-PACE набирает обороты в России
Jaguar I-PACE набирает обороты в России
Две команды, выступающие на суперкарах Lamborghini, вошли в первую десятку по результатам гонки «24 часа Дайтоны»
Две команды, выступающие на суперкарах Lamborghini, вошли в первую десятку по результатам гонки «24 часа Дайтоны»
G-Drive Racing выступит в чемпионате мира FIA WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана» 2017 года
G-Drive Racing выступит в чемпионате мира FIA WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана» 2017 года
Infiniti
Infiniti объявляет цены на модель Q60 в России
Infiniti объявляет цены на модель Q60 в России

Обзоры, тест-драйвы

Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!
Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!

Солнечным утром 28 января собрали нас в уютном месте, на полигоне «Академии 4×4» в Дмитровском районе Подмосковья, где был дан старт очередному этапу важнейшей, я считаю, автопремии года РФ — «Автомобиль года в России», проходящей уже 17-й сезон.

Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года

От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.

Замена стекол на авто
Замена стекол на авто

Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Lexus
Как стать звездой, Lexus идет в большое кино
Как стать звездой, Lexus идет в большое кино
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Toyota
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления

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О портале «АвтоАвто»

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