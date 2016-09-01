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Новости

Renault
Renault Россия продолжает участие в программе обновления автопарка в 2017 году
Renault Россия продолжает участие в программе обновления автопарка в 2017 году

Renault Россия продолжает участие в программе обновления автомобильного парка в 2017 году. Действие программы распространяется на все модели Renault российского производства. Долгосрочная стратегия Renault в России основана на российском производстве с высокой степенью локализации.

KIA
Все автомобили KIA c 2017 года выпуска будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
Все автомобили KIA c 2017 года выпуска будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили KIA, начиная с 2017 производственного года, на российском рынке будут оснащены системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс». Новые требования безопасности не вызвали изменений в российской модельной линейке KIA.

KIA
Покупатель KIA Sportage из Санкт-Петербурга выиграл поездку в Австралию
Покупатель KIA Sportage из Санкт-Петербурга выиграл поездку в Австралию

Подведены итоги конкурса KIA Motors Rus среди покупателей KIA Sportage и KIA Sorento Prime. Его победитель посетит теннисный турнир Australian Open 2017 в Мельбурне. Счастливым обладателем главного приза стал Вячеслав Поздняков, купивший в октябре 2016 года в дилерском центре KIA «Автомир — Санкт-Петербург» кроссовер KIA Sportage нового поколения.

Infiniti
Infiniti представит концепт QX50 в Детройте
Infiniti представит концепт QX50 в Детройте
KIA
Мировая премьера новой модели KIA Stinger
Мировая премьера новой модели KIA Stinger
Volkswagen
Эра электромобилей: Volkswagen представит новую модель семейства I.D. в Детройте
Эра электромобилей: Volkswagen представит новую модель семейства I.D. в Детройте
Новый Lamborghini Aventador S: видео
Новый Lamborghini Aventador S: видео

Обзоры, тест-драйвы

Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года

От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.

Замена стекол на авто
Замена стекол на авто

Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Volvo
Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник
Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник

Шведы привезли в Россию новую вседорожную модель 90-й серии. Компанию популярному кроссоверу XC90 и большому седану S90 теперь составит универсал повышенной проходимости — новый V90 Cross Country. Всего пару месяцев назад автомобиль был представлен в Швеции, а теперь выходит и на российский рынок. Производитель назвал цены и комплектации.

Квест года: Hyundai Creta для победителя
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Toyota
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Форд Эксплорер: комфорт и мощь
Форд Эксплорер: комфорт и мощь

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О портале «АвтоАвто»

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