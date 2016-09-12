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Новости

Jaguar
Jaguar отмечает 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса
Jaguar отмечает 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса

Компания Jaguar Land Rover и Гильдия автомобильных журналистов (Великобритания) отметили 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса (Sir William Lyons Award) на торжественном ужине в центре Лондона.

«Дорога Мужества» начинается в Москве
«Дорога Мужества» начинается в Москве

17 июня 2017 г. в Москве стартует Первый бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». В рамках патриотической акции более 15 единиц демилитаризованной техники — БТР и БРДМ — проедут по маршруту Москва-Брест-Москва.

Toyota
TNGA — новая глобальная архитектура Toyota
TNGA — новая глобальная архитектура Toyota

Ознакомившись с опубликованными сегодня статьями о появлении принципиально нового Toyota Prius в России, мы поняли, что в большинстве материалов присутствуют некорректные определения TNGA, на основе которой был спроектирован автомобиль.

Новый рекорд Lamborghini Squadra Corse: более двухсот гоночных суперкаров выпущено в течение двух лет
Новый рекорд Lamborghini Squadra Corse: более двухсот гоночных суперкаров выпущено в течение двух лет
Первый глобальный тест-драйв Lamborghini Aventador s в Валенсии
Первый глобальный тест-драйв Lamborghini Aventador s в Валенсии
Экспедиция Восход — за рулем ГАЗ-24 на высоте 5380 м
Экспедиция Восход — за рулем ГАЗ-24 на высоте 5380 м
Экспедиция Восход покоряет Тибет на советских «Волгах»
Экспедиция Восход покоряет Тибет на советских «Волгах»

Обзоры, тест-драйвы

Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!
Автомобиль года 2017 — или как мы приручали «Волка»!

Солнечным утром 28 января собрали нас в уютном месте, на полигоне «Академии 4×4» в Дмитровском районе Подмосковья, где был дан старт очередному этапу важнейшей, я считаю, автопремии года РФ — «Автомобиль года в России», проходящей уже 17-й сезон.

Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года

От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.

Замена стекол на авто
Замена стекол на авто

Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Lexus
Как стать звездой, Lexus идет в большое кино
Как стать звездой, Lexus идет в большое кино
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Toyota
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления

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О портале «АвтоАвто»

Сегодня в России свои новые модели представляют более 50 зарубежных и отечественных производителей. Количество моделей исчисляется уже несколькими сотнями. А если учесть, что каждая модель может иметь несколько вариантов комплектаций, то выбор «автомобиля для себя» становится задачей чрезвычайно сложной, отнимающей много времени. Цель нашего сайта — максимально упростить эту задачу.

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