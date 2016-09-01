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Новости
- Mitsubishi
- Обновление ключевых моделей Mitsubishi и увеличение доли рынка — главные задачи бренда на 2017 год
ООО «ММС Рус» — официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors на российском, казахстанском и белорусском рынках, подвел итоги 2016 года и представил планы развития на 2017 год.
- Lexus
- Специальные предложения Lexus в январе 2017 года
С 1 по 31 января 2017 года в дилерской сети Lexus на территории РФ действуют специальные предложения на приобретение моделей ES, NX, RX и GX. Покупатели городских кроссоверов NX с 1 по 31 января могут получить выгоду по программе Lexus Trade-in до 150 000 рублей, а лояльные клиенты бренда — до 200 000 рублей.
- Infiniti
- Концепт QX50: каким будет среднеразмерный кроссовер нового поколения от Infiniti
Новый концепт QX50 представляет собой эволюцию концепта QX Sport Inspiration 2016 года в оригинальной и практичной форме кроссовера. Салон концепта меняет типичные представления об интерьере автомобиля, предлагая при этом высочайший уровень современного мастерства исполнения.
- Volkswagen
- Jaguar
Обзоры, тест-драйвы
- Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.
- Замена стекол на авто
Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.
- Volvo
- Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник
Шведы привезли в Россию новую вседорожную модель 90-й серии. Компанию популярному кроссоверу XC90 и большому седану S90 теперь составит универсал повышенной проходимости — новый V90 Cross Country. Всего пару месяцев назад автомобиль был представлен в Швеции, а теперь выходит и на российский рынок. Производитель назвал цены и комплектации.