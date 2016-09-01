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Новости

Mitsubishi
Обновление ключевых моделей Mitsubishi и увеличение доли рынка — главные задачи бренда на 2017 год
Обновление ключевых моделей Mitsubishi и увеличение доли рынка — главные задачи бренда на 2017 год

ООО «ММС Рус» — официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi Motors на российском, казахстанском и белорусском рынках, подвел итоги 2016 года и представил планы развития на 2017 год.

Lexus
Специальные предложения Lexus в январе 2017 года
Специальные предложения Lexus в январе 2017 года

С 1 по 31 января 2017 года в дилерской сети Lexus на территории РФ действуют специальные предложения на приобретение моделей ES, NX, RX и GX. Покупатели городских кроссоверов NX с 1 по 31 января могут получить выгоду по программе Lexus Trade-in до 150 000 рублей, а лояльные клиенты бренда — до 200 000 рублей.

Infiniti
Концепт QX50: каким будет среднеразмерный кроссовер нового поколения от Infiniti
Концепт QX50: каким будет среднеразмерный кроссовер нового поколения от Infiniti

Новый концепт QX50 представляет собой эволюцию концепта QX Sport Inspiration 2016 года в оригинальной и практичной форме кроссовера. Салон концепта меняет типичные представления об интерьере автомобиля, предлагая при этом высочайший уровень современного мастерства исполнения.

Volkswagen
Volkswagen представил Atlas и удлинённую версию Tiguan в преддверии автосалона в Детройте
Volkswagen представил Atlas и удлинённую версию Tiguan в преддверии автосалона в Детройте
Jaguar
Jaguar Land Rover представляет новую линейку Jaguar F-TYPE с эксклюзивными возможностями от GoPro
Jaguar Land Rover представляет новую линейку Jaguar F-TYPE с эксклюзивными возможностями от GoPro
Рекордное количество Lamborghini на гонке «24 часа Дайтоны»: на старт выйдет восемь суперкаров Huracán GT3
Рекордное количество Lamborghini на гонке «24 часа Дайтоны»: на старт выйдет восемь суперкаров Huracán GT3
Rolls-Royce
Успех Rolls-Royce Motor Cars: 2016 год стал вторым по объему продаж в России и в мире
Успех Rolls-Royce Motor Cars: 2016 год стал вторым по объему продаж в России и в мире

Обзоры, тест-драйвы

Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года
Заглянем в будущее: обзор автомобильных премьер 2017 года

От массового Hyundai Solaris до роскошного BMW X8 — мы собрали для вас подборку моделей, которые выедут на дороги в 2017 году. Нас ждет целый фестиваль премьер. Полторы сотни новинок готовятся к запуску. Автопроизводители сконцентрировали свои усилия на внедорожных и спортивных моделях, но будут машины на любой вкус и кошелек.

Замена стекол на авто
Замена стекол на авто

Замена лобового стекла — сложная работа, которой должны заниматься профессионалы с опытом работы. Новички, которые помогают профессионалам, постепенно тоже могут стать асами своего дела под руководством старших товарищей. От правильности установки стекла может зависит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Volvo
Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник
Привет из 90-х: марка Volvo представила новый вседорожник

Шведы привезли в Россию новую вседорожную модель 90-й серии. Компанию популярному кроссоверу XC90 и большому седану S90 теперь составит универсал повышенной проходимости — новый V90 Cross Country. Всего пару месяцев назад автомобиль был представлен в Швеции, а теперь выходит и на российский рынок. Производитель назвал цены и комплектации.

Квест года: Hyundai Creta для победителя
Квест года: Hyundai Creta для победителя
Toyota
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Land Cruiser’s Land — вам бы здесь побывать!
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Сезон дождей: что делать если авто пострадало от затопления
Форд Эксплорер: комфорт и мощь
Форд Эксплорер: комфорт и мощь

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О портале «АвтоАвто»

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